Зеленський пообіцяв притягнути кожного окупанта до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Зеленський пообіцяв притягнути кожного окупанта до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові будуть покарані за злочини, скоєні на території України.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 20 квітня.

"Дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями - не може бути миру без справедливості. Зробимо усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у цих воєнних злочинах.

Сучасні технології дозволять встановити багато деталей, кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок - усе знайдемо", - запевнив Зеленський.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, 20 квітня Президент України обговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем євроінтеграцію держави. Зеленський зауважив, що бачить з боку всіх друзів у Євросоюзі допомогу в максимальному русі України до ЄС.

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