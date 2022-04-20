Зеленський пообіцяв притягнути кожного окупанта до відповідальності за воєнні злочини в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові будуть покарані за злочини, скоєні на території України.
Про це голова держави сказав у відеозверненні 20 квітня.
"Дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями - не може бути миру без справедливості. Зробимо усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у цих воєнних злочинах.
Сучасні технології дозволять встановити багато деталей, кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок - усе знайдемо", - запевнив Зеленський.
Нагадаємо, 20 квітня Президент України обговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем євроінтеграцію держави. Зеленський зауважив, що бачить з боку всіх друзів у Євросоюзі допомогу в максимальному русі України до ЄС.
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