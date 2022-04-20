Не може бути миру без справедливості: Зеленський про реакцію президента Європейської Ради на побачене у Бородянці

Президент наголосив, що Україна зробить усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, винного у воєнних злочинах.

Президент України Володимир Зеленський розказав, який висновок зробив президент Європейської Ради Шарль Мішель після візиту до звільненої від окупантів Бородянки Київської області.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні 20 квітня.

"Президент (Європейської Ради – ред.) Шарль Мішель перед зустріччю з зі мною побував у Бородянці Київської області. Побував там не один, а разом зі своєю командою. Вони на власні очі побачили, що наробили окупанти на нашій землі, які руйнування по собі залишили. І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями: "Не може бути миру без справедливості", - розказав глава української держави.

Зеленський наголосив, що Україна зробить усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у цих воєнних злочинах.

"Сучасні технології дозволять встановити багато деталей, кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок. Усе знайдемо", - підсумував він.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Голова держави подякував голові Євроради за змістовну зустріч і солідарність з народом України.

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