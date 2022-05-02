"Не може бути так, що війна триває лише у нас": Данілов пояснив, чому в РФ почастішали пожежі та вибухи

"Не може бути так, що війна триває лише у нас": Данілов пояснив, чому в РФ почастішали пожежі та вибухи

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував зростання кількості вибухів і пожеж на території Російської Федерації.

За його словами, це невід'ємна частина війни, яку Росія розв'язала проти України. Він переконаний, що надалі подібні інциденти продовжуватимуться по всій території країни-агресорки.

Про це Данілов розповів 2 травня в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук.

"Там, ви знаєте, вони (пожежі та вибухи - прим.) вже тривалий час. У них там то гелікоптери з'являються на важливих ділянках, які забезпечують їхні війська ресурсами. То з боєкомплектами у них раптово щось відбувається. Це війна. І я можу сказати, що це буде продовжуватися. І це буде продовжувати розповзатися по всій РФ. Тому що не може бути так, що війна триває лише у нас.

Я не можу сказати, хто це робить. У мене було припущення, що це роблять російські партизани, які не згодні з режимом Путіна. Якщо там такі ще є, а може, якісь інші сили. Закінчиться війна, і по кожному випадку ми будемо мати розуміння, хто, де, коли і як все це відпрацьовував.

Там дуже багато процесів відбувається. Там відбулися процеси у фармацевтичній галузі. Там вибухнув цех, який готував безпосередньо для збройного війська антибіотики. І багато інших там речей відбувається, на які ми не завжди звертаємо увагу. Немає жодного дня без сюрпризів для російського війська, для російського вищого керівництва", - заявив Данілов.

Нагадаємо, 1 травня в Росії на Пермському пороховому заводі, який виготовляє ППО та заряди до "Градів" і "Смерчів", сталася смертельна пожежа. Також 25 квітня в Росії горіли одразу кілька критичних об'єктів. Російські пожежники гасили вогонь на нафтобазі в Брянську, військовій базі та підприємстві "Агропромкомплект" у Брянську.

Крім того, у Росії продовжують горіти сибірські ліси. Вогонь вирує поблизу населених пунктів, тому в Курганській області оголосили надзвичайну ситуацію і проводять евакуацію із шести селищ.

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