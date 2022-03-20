"Не може бути жодних компромісів у питанні територіальної цілісності" - Зеленський про відмову від Криму і Донбасу

"Не може бути жодних компромісів у питанні територіальної цілісності" - Зеленський про відмову від Криму і Донбасу

Зеленський підкреслив, що Росія "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. Це, зокрема, стосується територіальної цілісності України.

Про це заявив голова держави в ефірі американського телеканалу CNN.

Фарід Закарія з CNN запитав Зеленського про перебіг переговорів з РФ, зокрема про вимоги Росії, що вони визнають, що Крим є частиною Росії, дві республіки на Донбасі є незалежними республіками, і вони гарантують, що Україна ніколи не буде членом НАТО.

"Є компроміси, до яких ми не можемо бути готові як незалежна держава. Не може бути жодних компромісів, пов’язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом і українським народом, вони не вітали російських солдатів букетом квітів, вони зустрічали їх мужньо, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - відповів Зеленський.

Він підкреслив, що Росія "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни". "Не можна силою змусити президента іншої країни визнати що-небудь", - додав президент.

Раніше повідомлляи, що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з російським головою Володимиром Путіним. У разі провалу перемовин з Путіним український президент не виключає Третьої світової війни.