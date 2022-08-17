"Не може не тішити": в окупантів масово зношуються стволи до артилерії

В окупантів виникає гостра проблема зношування стволів. Наразі це впливає на ворожу артилерію навіть більше, ніж контрбатарейна боротьба ЗСУ.

Зношування стволів у окупантів дається взнаки все чіткіше і об'ємніше.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, сьогодні проблема зношування ворожих стволів перебуває на рівні "гострого конвульсування".

"Масоване використання артилерії, особливо в режимі вогневого валу, значно пошарпало потенціал РВВ, який потребує більше стволів. По суті, зношування зараз впливає на артилерію РВВ більше, ніж контрбатарейна боротьба ЗСУ", - заявив Коваленко.

Оглядач зазначив, що попри те, що росіяни мають тисячі одиниць артилерії, далеко не кожна з них здатна вести вогонь після десятків років зберігання на складах.

"Зрозуміло, що артилерії у них на складах тисячі й тисячі одиниць. Але важливо розуміти те, що не кожна гаубиця, знята зі зберігання після півстоліття, а то й більше, придатна до ведення вогню. Тому ці тисячі можна сміливо ділити на 3, або навіть на 4", - зазначив оглядач.

Він наголосив, що йдеться саме про зношування стволів артилерії.

"А щодо стволів танків, БТР, БМП тощо? Смішно, але термін життя ББМ на лінії зіткнення менше ніж термін життя її ствола. І це не може не тішити", - написав Коваленко у своєму Твітері.

Зазначимо, російські окупанти щодня здійснюють 700-800 обстрілів позицій ЗСУ, використовуючи щоденно близько 6 тисяч снарядів.

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