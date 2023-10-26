Не може обертати вежею: журналіст висміяв антидроновий захист російських танків (фото)

Юрій Бутусов вважає, що за допомогою такого ноу-хау кмітливі винахідники можуть гарненько "поголити" бюджет країни-терористки.

Російські саморобкіни вигадали "унікальний" антидроновий захист своєї бронетехніки. І нібито він сконструйований непогано, але не дозволяє танку обертати вежею.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"Вікторина від російських саморобкіних, схоже, продовжується. На перший погляд, цей непогано сконструйований антидроновий захист покликаний уберегти російську бронетехніку від кровожерливих українських "пташок". І справді, навіщо танку обертати вежею, якщо можна просто зробити фото "нового аналоговнєта" для МО РФ, і гарненько на цьому "поголити" бюджет країни-терориста?" - іронізує Бутусов.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов з іронією відреагував на інформацію про те, що Рогозін пропонував Путіну “вгатити” по Україні космічною ракетою.

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що технічно можливо засунути авіабомбу ФАБ-9000 у космічний ракетоносій “Союз”, але до місця призначення ракета не долетить.

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