"Це буде історична перемога": Зеленський розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Війна, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, має закінчитися перемогою України і вкрай важливо не допустити замороження бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Il Mondo.

За його словами, "війна не може тривати нескінченно".

"У сучасному світі вона не може тривати багато років, тому що це війна на європейському континенті", - сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що дуже важливо не заморозити війну.

"Ми готуємося до швидкоплинної війни, яка закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено у 2014 році", - зазначив Зеленський.

Також Зеленський нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, в якій є десять важливих пунктів для припинення війни.

"Ми хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою, і майбутні покоління росіян також будуть нам вдячні", – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський перелічив пріоритети на найближчий час. Це - тримати ситуацію на фронті, готуватися до можливої ескалації Росії та звільняти окуповані території.

Крім того, Зеленський наголошував на необхідності зробити все, щоб пришвидшити російський програш. За його словами, тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору.

Водночас народний депутат України від "Слуги народу", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський допускає, що російські окупанти можуть знову спробувати захопити Київ. Однак загрози повторного наступу Збройних сил Росії на північному напрямку наразі немає.

Говорячи про події до 24-го лютого, військовий експерт Тарас Жовтенко вважає, що точного повторення минулорічного повномасштабного вторгнення з боку російської армії під час нового наступу не буде. Але деякі спільні риси в діях російських військ імовірні. За його словами, військове командування РФ намагатиметься комбінувати активність на фронті із масованими ракетними ударами по цивільній інфраструктурі.

Ключові прогнози та думки аналітиків щодо "сюрпризів", які Путін може готувати Україні на 24 лютого, читайте тут.

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