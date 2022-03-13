"Не може захистити країну-засновницю": Данілов поставив під сумнів дієздатність ООН

Секретар РНБО дорікнув організації за відсутність допомоги.

Організація об’єднаних націй навряд буде існувати в нинішньому вигляді після завершення війни Росії проти України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в прямому ефірі спільного телемарафону UA разом на українських телеканалах.

"Після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогодні існує, у мене велике питання. Чому? Тому що наша країна є засновником ООН, і якщо ООН не може захистити на сьогодні країну-засновницю, то що вони взагалі можуть? Світ перетворився в таку ситуацію, коли вони лякаються тих людей, яких взагалі не треба лякатись", - заявив Данілов.

Він додав, що згідно з даними усіх розвідок, російські загарбники мали захопити Київ за 3-4 доби, тому міжнародні партнери й почали від’їжджати зі столиці ще до початку наступу.

"Єдиний, хто не злякався – це наш народ. Ми вистояли", - наголосив він.

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