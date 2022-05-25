"Не можемо казати людям повертатися": голова Харківської області назвав найгарячіші точки в регіоні

"Не можемо казати людям повертатися": голова Харківської області назвав найгарячіші точки в регіоні

На сьогодні російські війська в Харківській області перейшли до оборони захоплених позицій, проте продовжує обстрілювати населені пункти області. Окупанти також влаштували терор місцевих мирних жителів.

У Харківській області станом на 25 травня є кілька точок, де тривають найзапекліші бої.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Найгарячіші, запеклі бої тривають на Північному напрямку та Північно-східному напрямку. Звичайно, і на Ізюмському напрямку відбувається те саме. Ворог постійно намагається атакувати наші позиції", – розповів голова області.

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При цьому окупанти під час атак зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Щодо звільнених населених пунктів Харківської області, то під час відступу російські війська заміновували адміністративні будівлі та навіть дитсадки, повідомив Синєгубов. На сьогодні неможливо почати повноцінне розмінування через артилерійські обстріли, що не припиняються.

"Ми не можемо казати людям повертатися до себе додому навіть після звільнення територій. Адже ворог продовжує завдавати ударів по цих населених пунктах", – наголосив голова ОВА.

Так, 25 травня окупанти завдали ракетних ударів по Лозовій, обстріляли Дергачі та Балаклію. Водночас у самому Харкові вже відносно спокійно.

За словами Синєгубова, російські війська частково змінили стратегію та перейшли до оборони захоплених позицій у Харківській області. Українській армії подекуди доводиться буквально "вигризати" і вибивати у ворога кожен метр землі.

Голова ОВА також висловив думку, що окупанти можуть знову піти в наступ у регіоні, тільки-но побачить можливість. Сам Харків теж надалі залишатиметься стратегічною ціллю загарбників.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що 25 травня окупанти спробували влаштувати наступ у районі Довгенького Харківської області. Проте українські захисники відбили ці атаки.

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