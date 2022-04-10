"Неможливо дивитися без болю": Руслана показала, який вигляд має Бородянка після приходу окупантів

"Неможливо дивитися без болю": Руслана показала, який вигляд має Бородянка після приходу окупантів

Знаменитість зазначила, що пострадянські країни мають повстати проти Путіна.

Відома українська співачка Руслана відвідала селище Бородянка що на Київщині, де велися активні бої, а окупанти обстрілювали все довкола.

Виконавиця опублікувала моторошні кадри того, що після себе залишили військові РФ: лише біль та розруху.

Руслана у Бородянці / facebook.com/ruslana.lyzhychko

"На це неможливо дивитися без болю… Рельєф нашої родючої землі, квітучих сіл, древніх пам’яток та сучасних мегаполісів перетворюється на марсіанську безжиттєву пустелю. Ми можемо це побачити на власні очі, бо українська армія вже погнала звідси рашистів, які це накоїли", -написала Руслана.

Втім, якщо Бородянку звільнили від окупантів, то деякі міста України – поки ні. Тому співачка переконана, що зараз мають всі згуртуватися, аби дати ворогу відсіч.

Руслана у Бородянці / facebook.com/ruslana.lyzhychko

"Ми маємо всіма можливими способами (дипломатичними, медійними і т.д.) гуртувати світ довкола України і просити світ надавати нам високотехнологічну зброю, щоби зупинити цю війну негайно! Це має бути спільний супротив!" - наголосила Руслана.

Разом з тим, виконавиця закликала пострадянські країни повстати проти Путіна.

"Має піднятися вільна Білорусь, вільний Казахстан, вільна Грузія. Мають піднятися всі території, які Путін ґвалтував і продовжує ґвалтувати. Мають піднятися всі республіки колишнього радянського союзу. Час показати Путіну, що ми самобутні, незалежні, вільні країни, які мали, мають і матимуть свою історію", - додала Руслана.

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