Неможливо купити навіть ліки: Росія на ТОТ позбавила прав українців, які не отримали її паспорта

Українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт країни окупанта, позбулися будь–яких прав. Точніше їх позбавили прав – російські загарбники.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією центру, з 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики.

"Без російського паспорта препарати доведеться купувати. А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо", – йдеться в повідомленні.

Якщо ж, за невідомих обставин ліки вийде придбати, коштуватимуть вони вдвічі, а то й втричі дорожче.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України ставленики російської влади забороняють українські традиції, зокрема - колядки та вертепи.

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