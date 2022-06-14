Неможливо впізнати - чоловік чи жінка: повернені тіла азовців у жахливому стані, рідні мріють про меморіал для них

Росія повернула Україні 282 загиблих захисників Маріуполя. Родичі почали проходити ДНК-експертизу для ідентифікації своїх близьких, які захищали «Азовсталь», але стан тіл такий, що на упізнання підуть місяці.

У полку «Азов» для захисників Маріуполя пропонують створити меморіал у знаковому місці столиці, аби українці та іноземці могли віддати шану бійцям і побачити, якою ціною нам дається перемога, йдеться в ТСН.

У фурі привезли тіла загиблих захисників Маріуполя. Вже було два обміни тілами з російською стороною. Спочатку вдалося забрати 160 загиблих з території "Азовсталі", а вдруге повернули 58 тіл наших воїнів.

«Стан такий, коли і одяг розклався повністю, тіло розклалося там, скелетовані участки є, обгорілі тіла, що неможливо навіть впізнати - жінка чи чоловік. Тіла в жахливому стані», - розповідають учасники організації обміну.

Олена Толкачова, керівниця патронатної служби полку «Азов», разом зі своєю командою допомагає судмедекспертам робити первинні огляди тіл, шукати особисті речі, шеврони, татуювання. Але процес ідентифікації тіл може розтягнутися на місяці, поки тіла будуть зберігатися у рефрижераторах. Родичам доведеться пройти ДНК-експертизу, по іншому упізнати тіла неможливо. Серед них «Азовці», прикордонники, морпіхи, поліцейські.

Настя вже знає - серед обміняних тіл, ймовірно, є її чоловік – 21-річний азовець Дмитро Чорний. Коли Дмитру виповнилося 18, він вступив у полк «Азов», переїхав з Києва до Маріуполя, бо там була основна база. Аби бути ближче до коханого, Настя теж по пів року жила в Маріуполі. Рік тому вони одружилися і мріяли про дітей, і навіть записували відео на майбутнє. Але 16 квітня на «Азовсталі» Дмитро загинув.

На 40 днів Настя зробила тату - Донецька область з серцем у Маріуполі і позивний її коханого «Гелік». Його мама здала ДНК, вона згадує, як Дмитро обговорював з родиною свою можливу загибель і наголошував, що після смерті не хоче розлучатися зі своїми побратимам. «Стовідсотково поруч з побратимами, він стовідсотково цього хотів. Це має бути гідно не тільки мій, всі хлопці, які загинули там, боронячи Маріуполь, «Азовсталь». Вони не тільки Маріуполь, всю Україну взяли на себе, весь удар», - каже жінка.

Тепер, коли тіла з «Азовсталі» почали повертати, в "Азові" ініціюють створення Національного меморіалу захисників Маріуполя.

В «Азові» меморіальний комплекс усім захисникам Маріуполя бачать на схилах Дніпра. Для них важливо, аби це було знакове місце для столиці, яке зможуть відвідувати усі українці, які захочуть віддати шану захисникам Маріуполя, і усі іноземці, які приїздитимуть до столиці після нашої перемоги. Щоб усі бачили, якою ціною українцям дістається свобода.

Керівниця патронатної служби «Азов» вважає, що це має бути недалеко від найбільшого прапора України на території музею історії України у Другій світовій війні. «Ми бачимо меморіал з похованням, бо більшість хлопців, які загинули, бажали, щоб їх кремували, і це будуть урни, закопані в землю, а над ними пам’ятний знак, я думаю, тут вистачить місця», - кажуть азовці.

В Інституті національної пам'яті підтримують ідею меморіалу захисникам Маріуполя, однак із нюансом. «Меморіал точно має бути, але без поховань. Це окрема меморіальна історія, але військово-меморіальний цвинтар і музей точно мають бути, це не виключає одне одного», - кажуть там.

Без поховань, вважає Антон Дробович, бо в столиці знайти ділянку у центрі і розмістити таку кількість могил неможливо. Бійці мають бути поховані на національному військовому кладовищі, закон про нього ухвалив парламент. «Якщо ми втрачаємо 100-200 наших захисників щодня, то відповідно, ми маємо бути готові, що це буде великий цвинтар, і не забуваємо, що ми переможемо, і це цвинтар для наших нащадків стане одним з місць пам’яті. Ціни нашої держави», - зазначають в інституті.

У Мінветеранів вважають, що до кінця року має бути виділена ділянка для військового цвинтаря. Це має бути масштабний простір на кшталт військового цвинтаря в Арлінгтоні у США, де будуть розташовані алеї почесних поховань, музей, ритуальні приміщення. Ще не менше року піде на ухвалення архітектурного рішення, конкурсу, будівництва.

В «Азові» все ж бачать окремий меморіал лише захисникам Маріуполя. Скільки військових загинуло під час оборони Маріуполя і «Азовсталі» - стане зрозуміло лише після того, як Україна поверне усі тіла. Багато могил побратими відмічали на картах і скидали геолокації. Якщо це не вдасться зробити зараз, пошукові операції будуть проводити після звільнення Маріуполя. «Ми не заспокоїмося, не зупинимося, поки ми не знайдемо останнього нашого героя. Рік-два-три, до кінця нашого життя ми не заспокоїмося, поки не знайдемо наших побратимів», - переконують азовці.

Однак вже зараз зрозуміло - бійців, які опинялися в епіцентрі розривів авіабомб, навряд чи вдасться знайти. Пані Галина розуміє, що може не дочекатися тіла свого Дениса. Одна війна забрала двох її синів - Дмитра Голіцина 2014 року. «В мене діти народилися з різницею у 8 років і загинули з різницею у 8 років, це якась містика», - каже вона.

Денис Будінов з позивним "Фантом" загинув 20 березня, лишилося лише фото за два дні до смерті. Він загинув в бою - не міг залишити протитанковий гранатомет під час авіаудару. Мама хоче, аби сину віддали достойну шану, навіть якщо його тіла не знайдуть.

«Я думаю, можна домовитись з нашими людьми з партизанами - землю з Маріуполя, і захоронити символічно, для тих, хто не отримав свого сина, чоловіка, доньки. Має бути таке місце, щоб прийти і вклонитися цим людям за їхній подвиг. Це важливо не тільки для нас - осиротілих сімей, але для всієї України. Бо це такий подвиг, що подібного до цього світ не знав», - переконана жінка.

У пані Галини не залишилось нікого: Дмитро та Денис - це і була її родина. Вона чекає на перемогу України і гідного вшанування пам'яті її синів.

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