Не обов'язково всиновлювати, щоб подарувати родину: спрощено процедуру допомоги тисячам дітей, які осиротіли

Майже дві тисячі дітей залишилися без батьківського піклування - частина з них осиротіла через війну.

Держава спростила процедуру опіки і збирається послабити бюрократичну складову всиновлення, хоча воно призупинене через бойові дії. Однак, чиновники наголошують, що тепер є безліч форм для тих українців, які хочуть допомогти дітям у скрутному становищі, йдеться в ТСН.

Ганна готується до надважливої зустрічі, в її харківському домі має з'явитися дитина - тут є кілька окремих кімнат - Ганна хоче, щоби хлопчик сам обрав, де буде дитяча.

Вона збирає останні документи і їде в будинок дитини. Звідси евакуювали вихованців, які тут жили до повномасштабного вторгнення. Однак нещодавно сюди привезли Дмитра Мірошниченка - 11-річний хлопчик із міста Куп'янська до 24 лютого потрапив у лікарню Харкова, він лікувався без батьків. Зараз Куп'янськ в окупації і Діма в підвішеному стані вже третій місяць. «Це дитина, яка не знає, що сталося з його батьками, ми лише знаємо, що мама жива, але, де вони, як вони, десь в окупованому районі, десь місто Куп'янськ», - кажуть у закладі.

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Ганна буде опікуном для Дмитра. Вона обіцяла хлопцю, що вони разом будуть шукати його маму. Тільки за такої умови Діма погоджується їхати в родину. Він дає руку, але поки що неохоче, не всміхається, не дивиться в очі, нічого не хоче. Але Ганна дуже хоче дати Дмитрику, якого війна розлучила з рідними, трішки родинного затишку.

«Ми можемо йому дати спокій, затишок, безпеку і може трохи згодом він стане більше активним», - припускає жінка.

Без батьківської опіки через війну залишилися близько двох тисяч дітей. Щоб їх могли прихистити українці - держава максимально спрощує процедуру опіки. У чат-боті "Дитина не сама" - є всі інструкції, як діяти, якщо ви хочете допомогти дитині.

«Ви можете взяти тимчасово дитину, ви можете стати професійною сім’єю і можете стати патронатною сім'єю, ви можете стати прийомними батьками і взяти дитину до повноліття. Ви можете стати усиновителем», - розповідають в міністерстві.

Усиновлення на період війни призупинене. Однак подати заявку на консультацію з цього питання вже можна на порталі "Дія". А сама процедура всиновлення має бути позбавлена бюрократії. «Ми рухаємося до того, що вона буде набагато легшою і в серпні -вересні ми плануємо, що заяву на отримання статусу кандидата, також можна було подати в «Дії», - додають у відомстві.

У пріоритеті на всиновлення звісно найближчі родичі і навіть хрещені батьки. Скільки дітей залишаться сиротами після російського вторгнення тепер ніхто не може спрогнозувати.

Владу 9, увесь час окупації він пережив у Бородянці - містечку на Київщині, яке найбільш жорстоко піддавалося бомбардуванню російської авіації. У погребі Влад ховався з мамою і її братом.

16 березня дорослі загинули, однак досі невідомо, що саме спричинило смерть. Тоді в Бородянці були масовані обстріли, однак вони не були поранені. Сусідка зайшла в дім, Влад сидів на підвіконні і боявся вийти, бо вибухи були дуже близько. «Мене забрала сусідка, я в неї пожив, потім інша тьотя, а потім Юля», - каже хлопчик.

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Юлія - це старша сестра Влада. Вона каже, що в свідоцтві про смерть мами і дядька стоїть ішемічна хвороба серця. Але насправді вони перед смертю голодували, крихти, які залишалися в хаті берегли для Влада. У них не було медикаментів. У мами було слабке серце, а в дядька цукровий діабет. Їх поховали сусіди в дворі.

Юлія має замінити Владу маму. У неї самої дві маленькі дівчинки - Даринка та Іринка. Юлія досі не вірить, що стала мамою трьох дітей. Каже тільки нещодавно змогла трішки заспокоїти Влада і нарешті нагодувати його. «Він був дуже голодний, ми сідали за стіл – перше, друге. Він не наїдався, він похапцем, похапцем», - розповідає Юлія.

Влад іще досі боїться гучних звуків, болісно реагує на повітряні тривоги в телефоні. І тільки нещодавно став по дитячому радіти маленьким перемогам. «В нього буде дитинство, у нього буде все, що він захоче. Я зроблю для нього все, як і для своїх дітей», - переконує Юлія.

Вона пообіцяла Владу, що коли закінчиться війна вона обов'язково йому покаже море, він його ніколи не бачив. Війна щодня забирає в українських дітей дитинство. За найбільш скромними підрахунками натепер понад вісімсот дітей через війну осиротіли.

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