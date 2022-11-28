"Не можна дозволити Путіну вкрасти Різдво": Кличко розповів, чи будуть ялинка і святкування у Києві

У Києві таки встановлять головну новорічну ялинку, але концертної програми та фудмаркетів не буде.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна.

Кличко пояснив, що спілкувався з військовими щодо проведення Нового року та святкувань. І один із бійців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?".

Тому, враховуючи це, було вирішено, що масових заходів, концертних програм, фастфудів - не буде. Натомість встановлять виключно ялинку, яка нагадуватиме про новорічний настрій дітям.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені у воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу", - сказав мер.

Кличко додав, що це буде кілька локацій в багатьох районах Києва, зокрема, і на Софійській площі.

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"Це, так би мовити, натяк на те, що Новий рік та Різдво не проходять повз. Ялинки будуть встановлені", - додав він.

Нагадаємо, у Польщі збирають кошти, за які придбають різдвяні подарунки для дітей, котрі переживають російську агресію в Україні.

"Зараз діти війни - це всі українські діти, на жаль, не тисячі, а мільйони українських дітей. Ці діти засинають і прокидаються під звуки бомби, уроки частіше перериває сигнал тривоги, який наказує йти до укриття, ніж на перерву, вони вже забули, що означає гуляти з друзями, а вечорами читають книжку при свічках замість казки по телевізору, бо все частіше струму немає. Ці діти бачать те, що не повинна бачити жодна дитина... смерть, насильство, зґвалтування, інвалідність, біль, страх і відчай. Їхні очі волають про допомогу до всього дорослого світу! " - йдеться в повідомленні організаторів.

Як повідомлялося, у Тернополі відмовились встановлювати на новорічні свята ялинку. У місті буде хатинка Святого Миколая та Різдвяна шопка.

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