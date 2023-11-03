Мобілізація жінок до ЗСУ: волонтерка Берлінська розповіла, коли це може відбутись

Відома українська волонтерка, ексвійськова Марія Берлінська розповіла, що може наступити такий момент, коли жінок почнуть мобілізовувати до ЗСУ. Вона наголосила, щоб цього не сталось, влада повинна вже зараз подумати про збереження життів військових та почати активніше використовувати на фронті сучасні технології.

Про це вона сказала в інтерв'ю ютуб-каналу "Пряма червона"

Марія Берлінська зауважила, що на фронті зараз також воюють і жінки. Вона додала, що вони - це здебільшого добровольці.

"Щодо того, чи планує держава готувати дівчат, як FPV-фахівців, то вся підготовка організована нашим волонтерським навчальним закладом. Зараз більшість дівчат - це добровольці, як і я була 2014 року. Якщо ми не змінимо підходи до ведення війни, то у нас будуть великі втрати. Тоді ми стоятимемо перед вибором - або ми заходимо у момент поразки і сідатимемо за стіл переговорів. Момент поразки зараз закладається, як мене. Це - коли ми не повернемо всієї території і втратимо багато людей. Момент поразки - це необов'язково триколор над Києвом, хоча не варто мати ілюзій, що РФ цього не хоче. І тоді у нас буде вибір - мобілізувати 50% суспільства, яке складають жінки чи ні", - пояснила вона.

Керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська / Фото: Facebook-сторінка Марії Берлінської

Берлінська зазначила, що зараз потрібно міняти підходи до війни та берегти життя людей.

"Для того, щоб це не відбулось, нам потрібно зберегти чоловіків. Бо хлопці 16-17 років за кордоном, батьки їх вивезли. Їхню логіку теж можна зрозуміти: ти ростив дитину, а потім її можуть вбити. Може бути прірва, коли поповнити буде ніким. Потрібно міняти підходи для збереження людей, воювати технологічно. На всіх рівнях влади зрозуміти: технологія та збереження життя - це пріоритет", - сказала волонтерка.

Марія Берлінська додала, що зараз велика частина суспільства розслабилась, думаючи, що "війна десь далеко". Вона зазначила, що такі ілюзії закінчують братськими могилами.

"Велика частина суспільства станом на жовтень 2023 року вже заспокоїлась, війна стала "десь там", як колись АТО. Не можна зараз мати ілюзії, що ЗСУ все витягнуть на своїх плечах. ЗСУ - це такі ж люди, дуже втомлені. Не можуть одні тягнути на собі тягар війни, а інші сидіти та розкрадати на бруківці чи робити вигляд, що нас це не стосується. Такі ілюзії закінчуються братськими могилами", - пояснила вона.

Нагадаємо, Берлінська розповіла про війну дронів та проблеми України.

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