"Не можна розорити себе заради них": Орбан пояснив, чому Угорщина не може відмовитися від енергоресурсів Росії

"Не можна розорити себе заради них": Орбан пояснив, чому Угорщина не може відмовитися від енергоресурсів Росії

Орбан виступив проти введення ембарго проти енергоносіїв РФ.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проханням ввести ембарго проти російських енергоносіїв за варварський напад на Україну Київ просить "зупинити угорську економіку".

Про це пише Telex.

Також читайте Країни ЄС не погодили енергетичне ембарго проти Росії: які держави проти

За словами Орбана, Угорщина отримує від країни-агресора 85% газу і 61% нафти.

"Українці просять повністю закрити угорську економіку, знову втратити роки розвитку та знизити рівень ефективності угорської економіки до рівня, де він був 8-10 або скільки років тому. Якщо не буде нафти та газу, угорська економіка зупиниться: заводи буде закрито, буде масове безробіття", — сказав Орбан.

Орбан продовжив: "Я зроблю все можливе, щоб допомогти українцям, тому що на них напали, вони потрапили в біду. У такій драматичній ситуації суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна. Не забудемо, але це другорядно. Ми зробимо все, що в наших силах, але не можна розорити себе заради них".

Нагадаємо, країни ЄС обмірковують запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.