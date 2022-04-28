"Не можна розслаблятись": Зеленський - про ракетні обстріли Києва та інших міст України

"Не можна розслаблятись": Зеленський - про ракетні обстріли Києва та інших міст України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по українським містах нагадують нам, що боротьба з окупантами продовжується.

ЗСУ роблять усе можливе, аби стримати ворога.

Про це Зеленський сказав під час традиційного відеозвернення 28 квітня.

"Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам – вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись. Ще потрібно гнати окупантів.

Сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на сході нашої держави, на Донбасі. Пробує просуватися у південних регіонах.

Збройні Сили України стримують загарбників. І я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які тримають позиції. Робимо все для того, щоб допомогти нашій армії. Щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю", - заявив Зеленський.

Також глава держави подякував іноземним партнерам, які підтримують Україну.

"Кожного разу в контактах з партнерами я наголошую на тому, що зброя для України саме зараз, саме тих видів, які ми запитуємо, і саме тоді, коли ми її потребуємо, – це порятунок не тільки для наших людей. Це порятунок для всіх вас – для всієї Європи. Вдячний тим з партнерів, хто це розуміє. І хто допомагає переконати інших", - зазначив він.

Нагадаємо, що ввечері 28 квітня росіяни завдали авіаударів по Києву. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни