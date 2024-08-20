"Не можна ще помирати": боєць Третьої ОШБр розповів, як важкопоранений штурмував переправу під Авдіївкою

Командир одного з відділень Третьої штурмової бригади Сергій Тягій отримав важке поранення під Авдіївкою. Більшість уламків досі залишаються у його тілі.

Командир одного з відділень Третьої штурмової бригади Сергій Тягій, який брав участь у боях під Авдіївкою, отримав там контузію та поранення в плече. Проте, сткаючи кров'ю, штурмував переправу, яку щільно обстрілювати окупанти.

Про це Сергій Тягій розповів в інтерв'ю "Суспільне Чернівці".

Боєць отримав поранення 15 березня.

"Це було на третій день як ми туди зайшли й тримали оборону", - розповів він.

Штурмовик також порівняв інтенсивність тих боїв із тим, що зараз відбувається на Покровському та Торецькому напрямках.

"Нас штурмували щодня - просто закидали нас великою кількістю особового складу, як це зараз відбувається на Покровському та Торецькому напрямках. Проти піхоти ми можемо воювати, але проти артилерії та дронів безсилі. Єдине, що можемо - коригувати свою артилерію по їхній", - зазначив він.

У сектор, який військовий контролював, прилетів протитанковий снаряд. Через ці боєць отримав уламкові поранення лівої сторони тіла. Більшість з уламків досі залишаються в черепі, плечі, ребрах та руці.

"Мав перелом лопатки та оглухнув тоді на одне вухо. Коли отримав поранення, то це було декілька сотень секунди, але для мене ніби декілька хвилин: прильот й в очах потемніло, наче світло вимкнули. Потім було відчуття, що не можна ще помирати. Потрібно щось робити, щоб вижити", - каже Сергій Тягій.

Сергій зауважив, що тоді не міг оцінити обставини, адже було відчуття, що він втрачає свідомість, проте йому все ж вдалося піти на точку евакуації та повідомити, що отримав поранення в плече.

"В цей час хлопці тримали оборону, а я підказував новенькому, як накладати бинт, аби я не стік кров'ю. Потім я пішов штурмувати переправу, яку повністю обстрілювати, що саме підходили резерви нас заміняти. І тоді був щільний артобстріл. Не знаю, як я тоді взагалі перейшов туди, бо можна сказати, перебіг просто. Я мав контузію й взагалі не усвідомлював, що відбувається. Просто пам'ятаю звідки я заходив і де орієнтовно були позиції", - розповів Сергій Тягій.

Раніше військовий експерт Юліан Рьопке повідомив про плани росіян, які хочуть перерізати основний маршрут постачання підрозділів ЗСУ поблизу Часового Яру. Про це свідчать дії окупантів в районі Авдіївки та Очеретиного.

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