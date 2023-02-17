"Не можна стягнути авіацію до кордонів": в Повітряних силах пояснили, що насправді з літаками РФ

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що не варто очікувати накопичення російської авіації біля кордонів з Україною, адже літаки – це не танки і не війська, їх неможливо стягнути.

Так речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію західних ЗМІ про накопичення російської авіації поблизу кордону з Україною, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми теж одразу її (статтю видання Financial Times – ред.) побачили, теж трошки здивувались, що йде така от саме інформація. Можливо, це питання трошки некоректної подачі заголовку", – припустив Ігнат.

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"Не можна стягнути авіацію до кордонів – це ж не танки, не артилерія, не БМП, не особовий склад. Це авіація, яка має бути де – на аеродромах. Вона як була стягнута, скажімо так, на початку війни, так вона там і залишилась. Це сотні літаків і вертольотів", – пояснив речник Повітряних сил.

Він додав, що Росія використовує і продовжить використовувати 40 аеродромів, що розташовані в окупованому Криму, на захоплених територіях України, у Білорусі та самій РФ. Зміни на аеродромах відбуваються постійно і авіація постійно перелітає.

"Так, щоби спостерігалось накопичення саме близько до кордонів, це навряд чи варто очікувати. Навпаки, вони роззосередили свої літаки, особливо після тої "бавовни", що у нас була в Рязані, Енгельсі, вони намагаються авіацію більше навпаки розосередити вглиб території Росії, щоби у разі якоїсь можливої наступної "бавовни" уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки", – пояснив Ігнат.

Він також звернув увагу на те, що російські літаки вже 10 місяців не залітають у повітряний простір України, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Хоча навіть тоді "ніхто не воював якимись великими полчищами літаків".

"Воюють, як правило, зараз авіаційними підрозділами. Це може бути пара літаків, ланка, ескадрилья тощо. Максимум до 12 літаків можуть на одному напрямку використовуватися для того, щоби завдавати точкових ударів високоточною зброєю і так далі. Це не Друга світова війна, тому тут очікувати чогось навряд чи нам доводиться", – запевнив речник Повітряних сил.

Він нагадав, що Повітряні сили на сьогодні вже озброєні сучасною західною технікою, як-от IRIS-Т, NASAMS, численними ПЗРК різних видів та ЗРК ППО Сухопутних військ, такими як французький Crotale чи німецький Gepard.

"Росіяни навряд чи наважаться залітати до нас в повітряний простір", – резюмував Ігнат.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на розвідки країн-членів НАТО поінформувало, що РФ поблизу кордону з Україною накопичує літаки та гвинтокрили, щоб, можливо, підтримувати наземний наступ своїх військ.

Однак міністр оборони США Ллойд Остін заявив про відсутність ознак такого авіанарощування ворога.

А президент України Володимир Зеленський запевнив, що заяви щодо можливих масованих авіаційних атак з боку РФ – це чергова інформаційно-психологічна операція ворога.

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