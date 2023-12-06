"Не можна так робити": полковник запасу висловився щодо мобілізації в Україні

На фронті яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті - головному чиннику.

У складі армії піхота є незамінною. Яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони лише допомагають піхоті. Люди не можуть постійно перебувати на передньому фронті. Їм потрібно давати відпочинок, тому мобілізація в Україні необхідна.

Про це йшлося у коментарі екскомандувача Аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України, полковника запасу ЗСУ та військового експерта Івана Якубця в ефірі "Еспрессо".

За словами полковника, армія не може постійно перебувати на передньому фронті.

"Не можна так робити", - наголосив він.

Також він обґрунтував мобілізацію в країні, що перебуває у стані повномасштабної війни.

"Піхоту можна замінити лише піхотою. Це війна і яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті - це головний чинник. А піхота - це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", - заявив експерт.

Тож мобілізація має активно продовжувалося. Він також прокоментував інформацію щодо мотивації мобілізованих.

"Що значить невмотивовані, що значить він не хоче або він не вміє? Не вміє значить навчимо, а не хоче - змусимо, це ж війна, як хтось там буде невмотивований", - сказав експерт.

Нагадаємо, Верховна Рада готує законопроєкт про зміни щодо процесу мобілізації в Україні. Зокрема запровадять нові норми вручення повісток і відстрочки від служби та прав військовозобовʼязаних.

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