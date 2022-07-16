"Не можна виселяти ВПО без надання їм іншого житла" - Верещук

Внутрішньо переміщених осіб не можна виселяти із навчальних закладів без надання їм альтернативного житла.

Напередодні нового навчального року до Мінрегіону почали надходити скарги від внутрішньо переміщених осіб про те, що деякі заклади освіти хочуть їх виселяти.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, за період від 7 до 13 липня на гарячі лінії надійшло 312 таких звернень.

"Непоодинокі випадки й того, що з переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток", - зазначила вона.

Учасники міжвідомчої наради вирішили, що місцева влада в регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення ВПО. Тимчасові прихистки для людей будуть реконструйовані чи відремонтовані до холодів.

"Люди, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом – придатним для проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселення їх неприпустимо", - наголосила Верещук.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік громад, які окуповані та перебувають у зонах бойових дій (мапа).

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