Не можна воювати 54-річними штурмовиками: в ОП про необхідність мобілізації молоді

На думку Лещенка, наступний рік буде "роком війни, переговори раніше осені наступного року "навіть у теорії неможливі".
Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що на війну потрібно мобілізовувати молодь, бо "воювати 54-річними штурмовиками" нікуди не годиться.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Величезний дефіцит військових. Потрібно проводити ротації, підтягувати резерви… Міняти тих, хто на сході тими, хто перебуває на заході країни. В деяких бригадах середній вік – 54 роки", – зазначив Лещенко.
В інтерв'ю каналу FREEДОМ він закликав готуватися українців, що "наступний рік буде роком активних дій України зі звільнення української землі, буде роком війни".
На його думку, переговори раніше осені наступного року "навіть у теорії неможливі".
"І українське керівництво, і Ставка верховного головнокомандувача працює над тим, як ефективніше провести 2024 рік зі звільнення нашої землі від агресора", – підсумував екснардеп.
Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.
Також повідомлялося, що в Україні 17-річних хлопців подекуди не випускають за кордон.
Нагадаємо, що 2021 року дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська, яка відома під псевдонімом Dj Nastia виступила у московському клубі під назвою Mutabor. Минулого року стало відомо, що пара розлучилася.
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