"Не можна залишити без відповіді": посол розповів про консультації у Гаазі щодо покарання РФ за агресію проти України

Злочин агресії РФ проти України - "найбільш явний від Другої світової війни", наголосив Кориневич.

У Гаазі відбулися консультації щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності Росії за вчинення агресії проти України.

Про це повідомив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич в коментарі Укрінформу.

Він розповів, що у консультаціях взяли представники МЗС та Мінюсту Нідерландів, а також експерти. За його словами, це були предметні консультації.

"Ми працювали в Гаазі, власне, це були чергові консультації з нашими нідерландськими партнерами. Обговорюємо різні питання, зокрема щодо відповідальності за злочин агресії проти України, можливість певних дій в межах Генеральної Асамблеї ООН, створення спеціального трибуналу, яким чином можна посилити та інтернаціоналізувати національне розслідування й переслідування за вчинення злочину агресії проти України. Всі ці питання в роботі, вони обговорюються", - сказав він.

Кориневич уточнив, що сторони за підсумками консультацій узгодили, як будуть "рухатися далі по треку пошуку найкращих можливостей як для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, так і для посилення інтернаціоналізації національного розслідування злочину агресії проти України".

Посол з особливих доручень МЗС України наголосив, що злочин агресії Росії проти України - "найбільш явний від Другої світової війни"

"Не можна залишити цей злочин агресії проти України без відповіді, бо тоді це означатиме, що будь-який диктатор може чинити схожі речі, будь-коли, розуміючи, що його не притягнуть за це до відповідальності, а обмежаться відповідальністю середнього рівня командирів за вчинення воєнних злочинів чи злочинів проти людяності", - наголосив він.

Як повідомляв 5 листопада генеральний прокурор Андрій Костін, про підозру у воєнних злочинах повідомлено вже 176 російським військовослужбовцям. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 44 осіб, 10 уже отримали вироки.

Нагадаємо, представники 45 країн світу, серед яких США, країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, Мексика та Австралія, домовилися координувати свої дії у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні.

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