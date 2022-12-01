Не можна звикати до звірств росіян в Україні: Дуда попередив, чим може обернутися байдужість світу

Дуда наголосив, що росіянам не можна вірити.

Росіяни сплановано і послідовно знищують критичну інфраструктуру України з метою спровокувати гуманітарну катастрофу.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав на відкритті дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі, пише tvp.info.

Дуда наголосив, що до злочинів РФ, зокрема, знищення критичної цивільної інфраструктури України не можна звикати і сприймати це як буденність.

Польський лідер попередив, у разі, якщо звірства окупантів почнуть сприйматися як щось "нормальне, це буде рівносильно перемозі ідеї, того, що називається "рускій мір", що означає жорстокість, агресію, війну, бідність і смерть".

"Вперше після закінчення Другої світової війни ми маємо справу з таким кричущим збройним виступом проти принципів, з якими ми всі добровільно погодилися працювати, щоб запобігти вибуху нової війни в Європі, щоб збудувати Європу та світ, де поважають свободу особистості та життя людини", - сказав Дуда.

Він акцентував увагу, що Росія "брутально порушила всі ці принципи".

"Безперечно, сьогодні це злочинна держава, з політикою якої не можна погоджуватися і словам якої не можна вірити", – зазначив Дуда.

Він також згадав про викрадення українських дітей окупантами, яких насильно вивозять до РФ, і вбивства цивільних.

"Неможливо пройти повз сплановані вбивства мирних жителів чи викрадення українських дітей, яких потім вивозять у глиб Росії. Не можна допустити, щоб демографічна політика в будь-якій країні світу проводилася таким чином", - зазначив президент Польщі.

Нагадаємо раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що його країна знає "рускій мір", а тому готова захищатися від російських гнобителів.

Як повідомлялося, у Міноборони Польщі назвали вкрай високою ймовірність війни за своєю участю, тож зовнішня та оборонна політика країни має бути спрямованою на зміцнення відносин з однодумцями у всьому світі.

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