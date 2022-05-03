"Не можу стримати сліз": Осадча розповіла моторошну історію жінки, яка дивом змогла виїхати з Маріуполя

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ведуча "Світського життя" Катерина Осадча допомагає в пошуку зниклих людей.

Знаменитість створила Telegram-канал "Пошук зниклих", де пишуть рідні та друзі людей, з якими не можуть вийти на зв’язок.

"З перших днів війни ми продовжуємо шукати тисячі зниклих. Наразі дуже багато людей шукають з Маріуполя. Позавчора ми бачили відео, з врятованими людьми з "Азовсталі", і це не може не тішити. Ми бачили врятованого хлопчика, якому виповнилося 6 місяців. Його з мамою Анею шукали у нашому Telegram-каналі з перших днів війни. Ми знали, що вони були в "Азовсталі". Дитина з мамою вже на вільній території, у безпеці. У такі моменти хочеться вірити, що всі знайдуться, будуть живі та здорові, а цей малюк, якому виповнилося півроку, ніколи не згадає що йому довелося з мамою пережити", - розповіла ведуча в ефірі "Сніданку з 1+1".

Зокрема, у Telegram-каналі шукали й жительку Маріуполя Лідію Горбунову. Жінка пережила жахіття у заблокованому російськими окупантами місті. Вона не змогла виїхати з Маріуполя.

Катерина Осадча розповіла історію Лідії Горбунової / скріншот з відео

"Ми маємо жахливу історію Лідії Миколаївни Горбунової, яку родичі шукали через Telegram-канал "Пошук зниклих". Вона дивом вижила у зруйнованому Маріуполі. Лідія Миколаївна до дрібниць пам'ятає кожен день, майже півторамісячне життя у блокадному Маріуполі. Коли почалася повномасштабна війна, вона відмовилася їхати, бо не могла вивезти паралізованого після інсульту чоловіка. Згодом опинилася без зв'язку з рідними", - розповіла ведуча зі сльозами на очах.

Лідія Горбунова пережила у Маріуполі жахливі події. Спочатку ворожий снаряд влучив у її будинок. Жінка дивом змогла врятуватися із зруйнованої квартири, а от її чоловік, на жаль, загинув.

Катерина Осадча розповіла історію Лідії Горбунової / скріншот з відео

"Я провалилася на сьомий поверх, я лише почула, як чоловік вигукнув моє ім'я. Я крикнула йому, але він уже не озвався. На мене посипалися якісь меблі, дошки, клуби рудого диму, пилюка. Відразу з'явився вогонь. Я почала його гасити і знову провалилася ще нижче. У мене обгоріли руки, лишилися шрами. Відразу після цього мене направили до будівлі драмтеатру. Єдине, що я мала — халат, куртка та кросівки. У мене не лишилося ні документів, ні грошей, нічого", - пригадує пані Лідія.

Після того, як жінку дістали з-під завалів, її відвезли до драмтеатру. Там пані Лідія прожила декілька днів, та ворог знову завдав авіуадарів туди, де ховалася жителька Маріуполя.

"Здригнулися стіни, посипалася штукатурка, стало все це падати. Усі почали кричати: йдіть, театр горить і зараз обвалиться. Ще більше тижня я разом з двома людьми блукала Маріуполем у пошуках порятунку. Декілька ночей ми провели в підвалі церкви. Без їжі та майже без води. А далі пішки йшли селами у бік підконтрольної українською армією території", - поділилася пані Лідія.

Катерина Осадча розповіла історію Лідії Горбунової / скріншот з відео

Жінка пригадує, що коли дісталася до території, яка підконтрольна Україні, то не змогла стримати сліз. Лише у Запоріжжі пані Лідія змогла зв’язатися зі своїми близькими. Наразі з жителькою Маріуполя все гаразд, вона перебуває у безпечному місці. Утім, пані Лідія з жахом пригадує ті моторошні речі, які їй довелося пережити у заблокованому російськими окупантами місті.

"Коли я зрозуміла, що врятувалась, уперше заплакала, побачивши українські прапори. Коли ми дісталися Запоріжжя, я змогла зателефонувати своїй сестрі. Виявилося, вони шукали мене через телеграм-канал "Пошук зниклих". Коли ми побачилися з онукою, то були такі щасливі. Внучка виросла у мене на руках. Зараз ми з нею перебуваємо в безпеці в Тернополі", - додала пані Лідія.

#пошукзниклих: Катерина Осадча розповіла про дивовижний порятунок Лідії Горбунової

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