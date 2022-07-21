Не можуть пробити оборону ЗСУ: Гайдай розповів про поточну ситуацію на Луганщині

На Луганщині ситуація стосовно військових дій залишається незмінною. Росія нічого не може зробити з тією частиною регіона, яку контролюють українські військові.

Російські окупанти як би не намагалися, але не можуть захопити ту частину Луганщини, яку контролюють українські військові.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Незважаючи на всі кинуті резерви росіян, пробити оборону ЗСУ на Луганщині їм не вдається. Почалася певна підготовка до “референдуму”, але справжні результати окупантам не потрібні, бо все одно намалюють бажані показники”, - розповів Сергій Гайдай.

Також він додав, що показником небажання приєднуватися до Росіє є масова евакуацію громадян із Сєвєродонецька, звідки виїхали близько 100 тисяч людей.

“В містах, де були активні бойові дії, гуманітарна ситуація критична, на вулицях досі лежать тіла загиблих, їх ніхто не забирає, спека робить свою справу”, - підкреслив голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що у Рівному в річці знайшли тіло чоловіка, якого розшукувала дружина.

Читайте також: