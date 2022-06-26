Не можуть вести наступальні дії: австрійський військовий експерт оцінив стан російської армії на 4 місяць війни

Том Купер назвав головні помилки росіян у війні проти України.

Проблема російських збройних сил на стратегічному рівні, а не стільки на тактичному, запевняє австрійський військовий експерт Том Купер в інтерв’ю ТСН.

«Путін хоче, щоб все було зроблено негайно, прямо зараз, або навіть краще – вже вчора. Він взагалі нічого не навчився. Він втратив свої найкращі війська на Півночі України, але все ще продовжує насідати і насідати. Він вимагає, щоб його війська безперервно атакували, навіть якщо деякі підрозділи вже виснажені, а стан багатьох батальйонно-тактичних груп жахливий. В цьому плані Путін нічого не навчився. Хіба що тепер у них виходить трохи краще координувати свої війська на Донбасі, але це все», - зазначив експерт.

Він переконує, що російські збройні сили ослаблені настільки, що вони не можуть вести наступальні дії на оперативному рівні.

«У них немає війська, немає достатньої вогневої сили для проведення масштабних операцій. Тому вони й проводять дрібні операції. Вони зосереджують свої сили на дуже малих ділянках лінії фронту: від 2 до 4 кілометрів і намагаються на цих ділянках прорватися», - додає він.

Водночас він відмічає, що така війна грає і на руку Україні і Росії, адже обидві сторони мають час на навчання.

«Точаться розмови про те, що Генштаб України планує якийсь великий наступ цього літа. Ми не знаємо, коли і як, але вони вочевидь щось планують. Вони мають величезний стратегічний резерв, який поки що не задіяний, що б не відбувалося на передовій. Очевидно, вони до чогось готуються», - каже він.

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