"Не можуть виробляти": військовий експерт навів приклади техніки окупантів, якої в них вже не буде

Під час війни в Україні Росія втратила велику кількість військової техніки. Деякі види техніки можуть взагалі зникнути з російського ринку.

Про розповів військовий експерт так оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Наразі зникають перші зразки військової техніки, які є унікальними.

"Наприклад, бойова машина вогнеметників (БМО-Т). Вона була вироблена в кількості 10 одиниць, з них як мінімум 4 були знищені в Україні. За моєю інформацією, росія втратила навіть більше таких машин на фронті", – сказав військовий експерт.

Як зазначив Коваленко, зараз на використанні в окупантів залишилися лише 2 бойові машини вогнеметників.

"Також можуть виникнути труднощі з "гордістю" російської армії – новітніми танками T-90. Росіяни не виробляють такі танки з нуля вже кілька років. Вони не можуть їх виробляти. Тому окупанти отримують танки T-90 виключно за рахунок глибокої модернізації T-72", – додав Коваленко.

Ще на початку століття РФ відправила багато танків T-90 на зберігання. Окрім того, значну частину такої техніки москва експортувала до Індії та Алжиру, які були основними покупцями.

"Сама Росія на сьогодні має цих танків менше, ніж Індія. У Індії є більш ніж 1300 одиниць T-90. А росія має приблизно 350 одиниць. Велика кількість з них перебуває саме на зберіганні", – розповів Коваленко.

Однак мінус у тому, що у порівнянні з T-72 та T-80 танки T-90 – достатньо нові. Тому виведення їх зі зберігання та технічне обслуговування займе близько місяця. Вони швидше можуть опинитися в зоні бойових дій в Україні. З іншого боку, якщо ці "розконсервовані" танки відправлять в Україну, тоді виникає питання: чому Росія застосовує саме цю найновітнішу техніку?

Коваленко додав, що це свідчитиме про те, наскільки в окупантів жалюгідне становище з озброєнням.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

Читайте також: