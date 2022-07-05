Не на Донбасі: військовий з Ізраїлю розповів, яка битва стане вирішальною у війні Росії проти України

Вирішальною у війні Росії проти України буде не битва за Донбас.
Переломним моментом стане звільнення Херсона та Мелітополя на півдні України.
Про це у коментарі "Радіо НВ" сказав військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
Він наголосив, що головні битви Україну очікують на півдні. А звільнення Херсона та Мелітополя стане ключовим моментом у війні Росії проти України.
"Якщо Україна зможе грамотно реалізувати зброю, якщо в Україні будуть суттєві успіхи, великі території будуть звільнені, це кардинально змінить і ставлення Заходу, і підхід Росії, і рівень колаборації тих, хто зустрічає з квітами, — зрадників. Це вплине взагалі на все", - сказав Левін.
Військовий заявив, що він не вважає, битва за Донбас для Росії настільки ж важлива, як за південь, оскільки звільнення цих міст відкриває шлях до Криму.
Нагадаємо, Жданов відповів, чи можуть зараз ЗСУ звільнити окупований Херсон.
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