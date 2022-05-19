Не на поле бою: Арестович заявив про зміну основного фокуса Кремля

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що через низку поразок у війні основний фокус Кремля змістився.

За його словами, Росія намагається промацати Захід щодо можливості укласти "Мінськ-3".

Таку думку Арестович висловив у розмові з російським адвокатом та правозахисником Марком Фейгіним 19 травня.

"Ми вже про це говорили. Для Кремля основний фокус змістився навіть не на поле бою. Вони намагаються промацати Захід на "Мінськ-3". Договору, який дозволить зафіксувати їхні деклеративні результати на території Донбасу та Херсонської області. А далі "Давайте приймемо це як факт, це давно було відомо і так далі", - сказав радник ОП.

Як повідомляли раніше, український президент Зеленський під час спілкування з українськими студентами заявив, що не може кликати українців з-за кордону. Він пояснив, що на Україну чекає фінальна стадія війни, яка буде найскладніша і найкривавіша, за його підрахунками.

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