Не наближається до закінчення гри: Зеленський - про терміни завершення війни

Попри успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти Росії.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що блискучий контрнаступ – дуже важливий крок, який вплинув чи вплине на рішення деяких інших країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Як зазначає іноземне видання, Зеленський "високо оцінив швидкий контрнаступ України, але применшив будь-які припущення про те, що війна наближається до кінця гри".

Нагадаємо, країна-окупантка Росія стягнула до українських кордонів понад 800 одиниць авіаційної техніки. Це - військові літаки та гелікоптери, які розміщені на 40 летовищах. Зокрема, російська авіація зосереджена на своїй території, у Білорусі та на території анексованого Криму.

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