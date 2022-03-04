"Не наважилася зазначити, хто обстріляв Запорізьку АЕС": МЗС розчароване реакцією МАГАТЕ

"Не наважилася зазначити, хто обстріляв Запорізьку АЕС": МЗС розчароване реакцією МАГАТЕ

У МЗС акцентували, що збройним нападом на ядерний об’єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ.

Міністерство закордонних справ України розчароване реакцією МАГАТЕ, яка у своїй заяві не наважилася вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія, і вимагає від МАГАТЕ чітких та рішучих дій.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві рішуче засудили обстріл та захоплення окупаційними збройними силами РФ майданчика Запорізької АЕС в місті Енергодарі.

У МЗС акцентували, що збройним нападом на ядерний об’єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ, насамперед Статут МАГАТЕ. Обстріл Запорізької АЕС є також грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму.

«Висловлюємо розчарування реакцією МАГАТЕ, яка в своїй заяві не наважилася зазначити того, хто обстріляв станцію. Вимагаємо від МАГАТЕ чітких та рішучих дій», - заявили у МЗС.

Українські дипломати закликали міжнародну спільноту рішуче засудити дії російських окупантів, які можуть спричинити безпрецедентну ядерну катастрофу людства.

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«Ми звертаємося до партнерів вжити термінових кроків, аби змусити Росію відвести її збройні підрозділи від АЕС та створити зону безпеки», - наголосили у зовнішньополітичному відомстві

У МЗС поінформували, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже доручив українським дипломатичним установам розпочати термінові контакти з партнерами, зокрема по лінії МАГАТЕ, задля підготовки міжнародної відповіді на агресію РФ проти ядерних об’єктів.

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Пізніше з'явилася інформація, що за територією АЕС в навчально-тренувальному корпусі виникло загоряння.