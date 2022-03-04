"Не наважилася зазначити, хто обстріляв Запорізьку АЕС": МЗС розчароване реакцією МАГАТЕ

У МЗС акцентували, що збройним нападом на ядерний об’єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ.
Міністерство закордонних справ України розчароване реакцією МАГАТЕ, яка у своїй заяві не наважилася вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія, і вимагає від МАГАТЕ чітких та рішучих дій.
Про це йдеться у заяві МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві рішуче засудили обстріл та захоплення окупаційними збройними силами РФ майданчика Запорізької АЕС в місті Енергодарі.
У МЗС акцентували, що збройним нападом на ядерний об’єкт Росія порушила всі міжнародні угоди в рамках МАГАТЕ, насамперед Статут МАГАТЕ. Обстріл Запорізької АЕС є також грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму.
«Висловлюємо розчарування реакцією МАГАТЕ, яка в своїй заяві не наважилася зазначити того, хто обстріляв станцію. Вимагаємо від МАГАТЕ чітких та рішучих дій», - заявили у МЗС.
Українські дипломати закликали міжнародну спільноту рішуче засудити дії російських окупантів, які можуть спричинити безпрецедентну ядерну катастрофу людства.
«Ми звертаємося до партнерів вжити термінових кроків, аби змусити Росію відвести її збройні підрозділи від АЕС та створити зону безпеки», - наголосили у зовнішньополітичному відомстві
У МЗС поінформували, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже доручив українським дипломатичним установам розпочати термінові контакти з партнерами, зокрема по лінії МАГАТЕ, задля підготовки міжнародної відповіді на агресію РФ проти ядерних об’єктів.
Нагадаємо, в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Пізніше з'явилася інформація, що за територією АЕС в навчально-тренувальному корпусі виникло загоряння.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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