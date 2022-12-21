Не найближчими місяцями: у Польщі оцінили, коли закінчиться війна в Україні

Качинський вважає, що Путін не застосує ядерну зброю, бо його попередили про тяжкі наслідки, але ризик все ще є.

Війна в Україні може тривати ще не один рік.

Таку думку висловив голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю Gazeta Polska.

Він зазначив, що чув різні прогнози, і останній із них вказував на 2030 рік як на можливий момент завершення війни.

"На мій погляд, це не триватиме так довго, можливо навіть менше, ніж ми думаємо", - сказав Качинський.

Водночас польський політик додав, що йому невідомі надійні аналізи, які передбачають закінчення війни найближчими місяцями.

Качинський також сказав, що сумнівається в тому, що на сьогодні існує ризик поширення війни на інші країни. Крім того, він не вважає загрозу застосування Росією ядерної зброї дуже імовірною, хоча й наголосив, що не можна сказати, що ця загроза минула.

"Але Кремль не має повного контролю за тим, що відбувається на фронті. Є загроза, що росіяни захочуть провести деякі операції, які вони досі не робили. І я одразу кажу, що не йдеться про застосування ядерної зброї... Путін отримав дуже чіткий сигнал про наслідки для нього, його оточення та всієї геноцидної держави" — сказав Качинський.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найближчим часом українські військові готуються до активних наступальних дій на сході України. За його словами, до Нового року слід очікувати гарних подарунків від ЗСУ.

Тим часом радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попередив, що на Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами. Але після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що раніше весни – літа у нас навряд чи буде таке свято як перемога.

"Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", - запевнив Данілов.

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