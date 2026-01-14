Не найефективніша ракета: експерт пояснив, чому РФ не може масово бити "Орешніком"

Ракета "Орешнік"

Росія навряд чи зможе регулярно використовувати ракету «Орешнік», попри заяви про її інноваційність і серійне виробництво. Причини — обмежені темпи виготовлення, технічні проблеми та низька ефективність без ядерного заряду.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, першим стримувальним чинником є виробничі можливості РФ.

«За повідомленнями українських спецслужб, росіяни можуть за найкращими розкладами виробляти приблизно 10 одиниць цих ракет на рік», — наголосив Жмайло.

Другу проблему експерт пов’язує з технічними ризиками самої ракети, через що РФ остерігається її частого застосування.

«Один з їхніх страхів, що «Орешнік» не долетить або розвалиться в повітрі. Тоді ефект психологічного тиску в геополітичній площині буде нівельовано», — зазначив він.

Жмайло також нагадав, що під час випробувань ракети на полігоні в Капустиному Яру виникли серйозні проблеми, зокрема детонація, внаслідок якої загинув персонал, що займався запуском.

Третьою причиною, за словами експерта, є бойова ефективність «Орешніка» без ядерного оснащення.

«„Орешнік“ без ядерного заряду — це потужна, але малоефективна зброя в контексті тиску на наші тили і знищення енергетичної інфраструктури», — підкреслив Жмайло.

Він додав, що наслідки ураження цією ракетою виявилися значно слабшими, ніж очікували в Росії, а значно більших руйнувань Україні завдають інші типи озброєння.

«Калібри», «Кинджали» та вся російська балістика і аеробалістика, яка летить по території України, завдає набагато більші руйнування», — сказав експерт.

За його оцінкою, РФ ще може застосовувати «Орешнік», однак це не стане системною практикою.

«Удари „Орешніком“ Росія ще може здійснювати. Проте не можна говорити про те, що це стане практикою під час повітряних ударів ворога», — резюмував Жмайло.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня Росія вперше за час повномасштабної війни завдала удару ракетою «Орешник» по Львівській області. Президент Володимир Зеленський зазначив, що атака була показовою та відбулася поблизу кордонів Європейського Союзу. В ЗСУ закликають не недооцінювати ворога, наголошуючи, що РФ продовжує розвивати озброєння й нарощувати технологічні спроможності.