Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги: мер Житомира попередив про можливі ракетні удари по місту

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин закликав жителів міста ввечері 27 червня та в ніч проти 28 червня не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Він наголосив, що російські окупанти можуть обстріляти Житомир ракетами.
Про це Сергій Сухомлин повідомив у соціальних мережах.
"Дай Бог, щоб я не мав рації, але щось мені підказує, що саме сьогодні ввечері, може бути небезпечно і в Житомирі теж. Тому, будь ласка, під час сигналів тривоги ховайтесь. Ми бачимо, що було в Кременчуку. Для ворога все одно, куди стріляти - в житлові будинки, дитячі садочки чи торгівельні центри", - сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили про ймовірні ракетні удари по Україні з території Білорусі.
Також окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.
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