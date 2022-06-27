Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги: мер Житомира попередив про можливі ракетні удари по місту

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги: мер Житомира попередив про можливі ракетні удари по місту

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин закликав жителів міста ввечері 27 червня та в ніч проти 28 червня не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Він наголосив, що російські окупанти можуть обстріляти Житомир ракетами.

Про це Сергій Сухомлин повідомив у соціальних мережах.

"Дай Бог, щоб я не мав рації, але щось мені підказує, що саме сьогодні ввечері, може бути небезпечно і в Житомирі теж. Тому, будь ласка, під час сигналів тривоги ховайтесь. Ми бачимо, що було в Кременчуку. Для ворога все одно, куди стріляти - в житлові будинки, дитячі садочки чи торгівельні центри", - сказав мер Житомира Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили про ймовірні ракетні удари по Україні з території Білорусі.

Також окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

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