“Не обов’язково винищувач F-16”: Кулеба впевнений, що Україна отримає бойові літаки від Заходу

Західних партнерів стримують лише психологічні бар’єри, які раніше перешкоджали отриманню HIMARS, ЗРК Patriot і танків.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна зможе відкрити "останні зачинені двері" і отримати першу ескадрилью бойових літаків від західних партнерів. При цьому не обов’язково це будуть американські винищувачі F-16.

Відповідна заява міністра опублікована на сайті МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, з точки зору масовості на ринку та доступності обслуговування, базовою моделлю для України є американський F-16. Водночас не обов’язково саме ця модель стане першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна.

“Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Grippen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку”, — наголосив він.

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Міністр зауважив, що західних партнерів стримують лише психологічні бар’єри, які раніше перешкоджали отриманню HIMARS, ЗРК Patriot і танків. На його думку, страхи союзників щодо бойових літаків не виправдаються, як це було і з попередніми типами зброї, тому рішення варто ухвалювати якнайшвидше.

“Україна вже зібрала такий собі танковий зоопарк. Маємо рішення про надання Leopard, Challenger, Abrams і ми працюємо над отриманням французьких танків Leclerc. Тут головне відкрити позицію”, - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого країни-партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання.

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