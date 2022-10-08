"Не очевидно?" Подоляк припустив, хто організував вибух на Кримському мосту

В Офісі президента України вважають, що вибух на Кримському мосту став наслідком протистояння між ФСБівцями та російськими військовими.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вибух на Кримському мосту могли організувати росіяни.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - написав радник голови ОП.

Раніше Подоляк коментуючи пожежу на Кримському мосту, наголосив, що "усе незаконне має бути зруйновано".

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

На Кримському мосту стався вибух вранці 8 жовтня, внаслідок якого спалахнула чимала пожежа. За версією Росії, на залізничній частині мосту начебто загорілися сім цистерн із паливом та обвалилася частина дорожнього полотна на автомобільній частині мосту. На численних опублікованих у соцмережах фото й відео помітні обвалення автомобільної частини мосту та значне пошкодження залізничної.

Причиною вибуху могла стати вантажівка, яка підірвалася просто на мосту.

"Бавовна" на Кримському мосту викликала паніку на півострові. Так, на автозаправках утворилися довжелезні черги. Окупаційна "влада" заспокоює, що пального нібито достатньо, проте у Криму вже обмежили продаж продуктів в одні руки.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

Зауважимо, що Росія використовує Кримський міст для забезпечення своїх військ на півдні України.