"Не очікували на такий масштаб вторгнення": у Зеленського розповіли про підготування до війни

Україна заздалегідь готувалася до російського вторгнення, проте ніхто не очікував що воно буде настільки масштабним. До української влади одночасно надходили достатньо різні дані від різних розвідок.

Так, у Європі очікували, що буде просто ескалація на Донбасі.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, розвідка США не повідомляла про конкретні сценарії війни. Також не було конкретної дати нападу Росії.

Водночас українська розвідка фіксувала велике скупчення російської живої сили та військової техніки поблизу кордонів. Там ворожі війська упродовж 1,5 року збиралися, проводили навчання, відходили, знову приходили тощо.

Подоляк наголосив, що Україна готувалася до можливого вторгнення з боку РФ. Так, українські військові заздалегідь розосереджували склади боєприпасів. Також вдалося запустити тероборону і дещо збільшити оборонне замовлення. Радник голови ОП додав, що встигли не все, але підготуватися до такої повномасштабної війни неможливо.

"В нас паралельно і в грудні, і в січні, і в лютому йшли свої навчання. Ми були готові до певного виду війни. Але в такому вигляді… Якщо ворог підіймає стратегічну авіацію з Каспію і практично одночасно б'є по 16 обласних центрах, то це нонсенс. Підготуватися до такого неможливо", – сказав Подоляк.

Він також повідомив, що розмови про можливе вторгнення РФ почалися ще влітку 2021 року, а саме після зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна і Джо Байдена. Проте жодної конкретної дати тоді не було.

За словами радника голови ОП, у листопаді-грудні очільник української розвідки Кирило Буданов та інші представники уряду регулярно говорили, що існує ймовірність нападу.

"Якби упродовж всього цього часу влада постійно наголошувала, що точно буде війна зі знищеними обласними центрами, вторгненням з різних напрямків, масовими вбивствами, то Україна була б серйозно ослаблена на момент повномасштабного вторгнення. Люди не вкладали б сюди гроші, не хотіли б тут жити та поступово б виїжджали", – пояснив Подоляк.

"Україна була готова до війни. Ми не очікували на такий масштаб вторгнення. Цього не очікували ні в США, а європейці взагалі вважали, що такого не буде. Ми не встигли доопрацювати з ТрО, зробити переоснащення армії, серйозно збільшити державні закупівлі на оборону. Це тактичні помилки, але ключове – вже 175-й день війни. І ми маємо всі шанси її виграти", – зауважив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що якби влада завчасно попередила українців про повномасштабне вторгнення Росії, то ворог захопив би Україну за три дні. Це посіяло б хаос у суспільстві.

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