"Не один місяць": військовий експерт спрогнозував терміни активної фази війни

Активна фаза війни в Україні триватиме від одного до шести місяців. А коли українські війська розпочнуть контрнаступ, то в жодному разі не можна зупинятися на лінії 24 лютого.

В принципі закінчення війни має ознаменуватися виходом України на свої межі 1991 року.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі на YouTube-каналі "Україна 24".

"Щодо термінів самої війни – на жаль, я так думаю, що це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза", – сказав експерт.

За його словами, якщо Україна розпочне контрнаступну операцію по всьому фронту, то в жодному разі не можна зупинятися на лінії 24 лютого. В будь-якому разі, на Донбасі треба йти до державного кордону.

Жданов також заявив, що найбільшою проблемою для України, яка виникне у майбутньому, стане окупований Крим.

"Це Крим. Я вважаю, що Генштаб – це єдиний орган, який може ухвалити рішення про те, яким способом звільняти Крим. Вводити війська в Крим чи не вводити. У жодному разі це не можна довіряти політикам", – наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, 11 травня в Міноборони заявили, що Україна виграла першу фазу війни з Росією, але ще буде тривалий етап боротьби.

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