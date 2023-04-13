"Не один, не два, не три і не чотири": Данілов про сценарії майбутнього контрнаступу ЗСУ

Україна має декілька варіантів контрнаступу і розвитку подій на фронті. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Всі питання, які обговорюються на закритих засіданнях, ми ніколи не розголошуємо. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде ухвалюватиметься остаточне рішення", – сказав Данілов.

За його словами, українські військові мають "не один, не два, не три і навіть не чотири варіанти розвитку подій на фронті", бо це залежить від багатьох факторів, які оцінюються кожного дня.

Данілов закликав не ставити знак "дорівнює" між майбутнім контрнаступом і остаточною перемогою України.

"Це складна війна і непростий противник. У нас немає трактування тільки про контрнаступ. У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, про закінчення війни мова йти не може", – підсумував секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов прокоментував 4 "диких" сценарії щодо війни від NYT і закликав не звертати на них уваги. Також він пояснив, від чого залежатиме метод деокупації Криму.

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