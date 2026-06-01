Не "Орешнік": Буданов пояснив, яка зброя РФ становить найбільшу загрозу для України

Кирило Буданов

Реклама

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські комплекси типу «Кедр» та «Орешник» не є принципово новою загрозою чи проривом у військовому плануванні РФ.

Про це він сказав під час форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондент ТСН.ua.

«Комплекси “Кедр”, “Орешник” та подібні розробки не є якимось проривом чи новим оперативним задумом. Це, передусім, демонстративні засоби», — зазначив очільник ГУР.

Реклама

Він наголосив, що основну загрозу для України становлять ракети «Іскандер», комплекси С-400, які росіяни використовують для ударів по наземних цілях, крилаті ракети повітряного та морського базування, а також безпілотники.

Буданов також підкреслив, що в Росії залишається достатньо озброєння для продовження атак.

«Тут я нікого не здивую: у Російської Федерації достатньо озброєння. Абсолютно достатньо», — сказав він.

Водночас керівник української розвідки зазначив, що російські атаки не здатні зламати моральний дух українців.

Реклама

«Чи може це зламати наш моральний дух? Це радше риторичне запитання. Якщо за всі ці роки їм цього не вдалося, то, думаю, не вдасться і надалі», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, як повідомляли вже напередодні експерти, аналіз уламків ракети «Орешнік», що вдарила по Білій Церкві, показав, що більшість її електронних компонентів — російського та білоруського виробництва. Це свідчить про зміну складу «начинки» порівняно з початком війни. Ракета несла інертні боєголовки (бетонні та металеві блоки замість вибухівки), що підтверджує використання системи як інструменту психологічного та політичного тиску для демонстрації можливостей доставки ядерного заряду. Дослідження підтвердило здатність ракети розділятися на 36 бойових елементів.

Новини партнерів