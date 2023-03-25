"Не отримував пропозиції від Китаю": Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський не отримував пропозицій щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

За слова Зеленського, Київ передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести такий діалог.

Зазначається, президент скептично поставився поставився до пропозиції Китаю з 12 пунктів, заявивши, що на перше місце треба поставити "повагу суверенітету і територіальної цілісності".

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходила пропозиція зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

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