Не пам'ятаю, щоб щось подібне було в історії воєн: експерт пояснив, для чого окупанти побудували на Донеччина "цар-потяг"

На окупованій Донеччині російські військові збудували 30-кілометровий "цар-потяг". Почали вони його будувати у липні минулого року. Росіяни вважали, що є ризик наступу Збройних сил України в районі Волновахи. Єдина версія будівництва цієї споруди, якщо її так можна назвати, – це доволі оригінальний спосіб побудови фортифікацій.

Про це заявив експерт Денис Попович в ефірі телемарафону 13 лютого.

"Я не пам'ятаю, щоб щось подібне було в історії воєн. Це свідчить про те, що росіяни можуть творчо підходити до таких речей. Не треба їх недооцінювати, бачите, таке нестандартне рішення", - зазначив він.

Попович припустив, що у Сил оборони були певні роздуми, що варто військовим ЗСУ наступати від Вугледару на південь. Росіяни вважали, що це реально і спорудили таку систему з вагонів, потягів, локомотивів.

"Не треба думати, що це така якась непереборна штука. Як склали, так і можна її розтягнути. Але, безумовно, що вона може затримати поступ ЗСУ. А, можливо, не треба шукати рішення, що робити, і знайти якісь обхідні шляхи. Бо не треба дозволяти росіянам вигравати час для побудови оборонних укріплень на інших ділянках фронту. Це питання постане, коли ми підійдемо до цієї ділянки оборони росіян", – додав експерт.

Відповідаючи на запитання про маневрування цього "цар-потяга", Попович зазначив, що у нього є сумніви, що є локомотиви, які здатні зсунути цей "потяг" з місця.

Оборонна лінія "цар-потяг" / Фото: t.me/DeepStateUA

"Тоді доведеться розчепляти вагони, щоб зрушили частини цього "цар-потяга", – зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними ISW, російські загарбники збудували 30-кілометровий так званий "цар-потяг" між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині. Загальна маса ешелона cтановить понад 50 тисяч тонн.

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