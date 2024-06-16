"Не панацея": Жорін пояснив, чому Саміт миру не стане початком завершення війни в Україні

Сьогодні у Швейцарії проходить другий і завершальний день саміту.

Екскомандир "Азову" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що Саміт миру у Швейцарії не принесе перемогу Україні вже завтра.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Військовий наголосив, що за Україну нам ще доведеться боротися.

"Всі міжнародні події є важливим, але лише одним із інструментів, який дозволяє укріпити позиції України в дипломатичній площині. Для фінального результату все одно повинен бути комплекс заходів – разом з посиленням наших оборонних можливостей, розбудовою власного ВПК, успіхами на фронті та мілітаризацією суспільства", - зазначив він.

За словами Жоріна, ключовим результатом саміту має стати прийняття світом головного меседжу – мир можливий лише на умовах України. Та усвідомлення необхідності постійної підтримки України – зокрема озброєнням.

"Єдине, чого не хочеться – щоб українське суспільство сприймало це як панацею, що принесе завтра перемогу. Ми маємо жити реаліями, де РФ війну завершувати не збирається. Де нам за свою державу ще доведеться боротись", - резюмував Максим Жорін.

Нагадаємо, Єрмак прокоментував, яким може бути фінальний результат Саміту миру в Швейцарії.

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