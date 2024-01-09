"Не патова": голова комітету з питань нацбезпеки висловився про ситуацію на фронті

Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич висловився про ситуацію на фронті в Україні. Він зазначив, що наратив, що "війна зайшла в глухий кут" – генерує російська пропаганда, намагаючись закласти в нього ментальні та інформаційні пастки.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"На жаль, в них (пастки - ред.) потрапляють навіть деякі поважні представники західного експертного середовища, не кажучи вже про пересічних громадян. Я таке питання відношу до категорії тих, про які говорять, що вони з подвійним дном", - зазначив він.

За словами Завітневича, Росія зараз добивається насамперед того, щоби вийти з болісного, принизливого синдрому програшу і ганебного краху її бліцкригу 2022 року та відвести увагу від провалів своїх планів 2023 року щодо повної окупації тих українських областей, які Володимир Путін поспішив проголосити своїми.

"Для цього вони намагаються вибудувати інформаційно-пропагандистський фасад навколо своїх невдач і спрямувати проєкцію на всього один фрагмент російсько-української війни – наш контрнаступ під час літньо-осінньої кампанії – з прив’язкою до метрів та кілометрів просування наших сил. Так, нині на фронті переважно позиційні бої. Але чи правильно буде трактувати це як перемогу росіян? Логіка ворога зрозуміла – переконати наших партнерів, світову спільноту у недоцільності продовження безпекової допомоги України, нав’язати наратив про безальтернативність компромісів з РФ і змусити визнати у її складі окуповані українські території", - пояснює голова комітету з питань нацбезпеки.

Завітневич наголосив, що замороження війни потрібно диктатору Путіну як інвестиція часу у нарощування сил для відновлення окупації України.

"Хочу наголосити, що Україна – не кінцева зупинка російської машини смерті, наступними стануть інші європейські країни", - резюмував він.

Нагадаємо, Завітневич прокоментував скандальні випадки з ТЦК в Україні.

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