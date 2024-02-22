Не Patriot: ексголовний військовий прокурор назвав найкращий метод боротьби з ракетами РФ

В цьому сенсі Україні можуть допомогти далекобійні ракети ATACMS і Taurus.
Найкращим методом боротьби з російськими ракетами є не сучасні західні системи ППО, а – знищення ворожих пускових установок цих ракет.
Про це колишній головний військовий прокурор України Віктор Чумак заявив у ефірі "Еспресо".
Чумак зазначив, що наявних в України засобів ППО не вистачає для прикриття всієї території від російських ракет.
"Розуміємо, що ворожі ракети гарно збивати системами ППО, коли вони є в наявності. Добре, що ми маємо SAMP/T, Patriot, які можуть збивати й балістичні ракети. Але їх не вистачає, щоб прикрити всю країну", – констатував Чумак.
"Ситуація така, що найкращий спосіб боротися з ворожим ракетним озброєнням – це знищувати ракети в місцях, де стоять пускові установки РФ. Тобто розбивати ці пускові установки", – переконаний експосадовець.
Читайте провідні новини дня:
- Аеропорт "Бориспіль" готують до відкриття: коли можуть відновитися польоти і хто має сказати "так"
- Блокування кордону: в Польщі анонсували переговори з фермерами
- ЗСУ завдали влучного удару по полігону з окупантами (відео)
Він зазначив, що Україні потрібні не тільки ракети ATACMS з дальністю польоту у 300 км, а й ракети з дальністю 700 км.
"Це можуть бути крилаті ракети Taurus, які можуть бути протидією пусковим установкам РФ. Але ці установки ще потрібно знайти, встановити місця розташування, а потім завдавати ударів. Тобто нам потрібна протизброя, і це не тільки ППО", – наголосив Чумак.
Зауважимо, 20 лютого речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що певні дії російських військ свідчать про те, що вони готується до масованого удару по Україні.
Читайте також: