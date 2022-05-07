"Не переносить дух рашистських окупантів": на Харківщині разом з прикордонниками несе службу Термінатор

"Не переносить дух рашистських окупантів": на Харківщині разом з прикордонниками несе службу Термінатор

Знесилений собака, який втратив дім, прийшов до бійців на блок-пост на Харківщині. Його прихистили і взяли на службу.

На Харківщині разом з прикордонниками боронить Україну від російських окупантів Термінатор - собака з різнокольоровими очима, який нагадує відомого кіногероя.

Знесилений собака, який втратив дім, прийшов до бійців на блок-пост, повідомляють у Державній прикордонній службі.

Прикордонники розповіли, що пса нагодували та дали кличку Термінатор, адже собака зі своїми різнокольоровими очима чимось нагадує відомого кіногероя. А ще взяли його до себе на службу.

"Він, як і ми, не переносить навіть дух рашистських окупантів",- ділиться один із прикордонників.

За словами українських воїнів службу пес несе сумлінно - насторожується та вчасно подає сигнал про сторонніх.

Тим часом джек-рассел-тер'єр Патрон - талісман чернігівських піротехніків, разом із ними розміновує деокуповані території та чекає на підкріплення – Державна прикордонна служба України на своїй сторінці у Facebook показала відео з собаками, які разом із кінологами пройшли спеціальне навчання у Литві і тепер готові допомагати Патрону в розмінуванні територій.

Пес-сапер: історія Джек Рассел тер'єра Патрона, який став зіркою цієї війни

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