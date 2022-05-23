"Не перетворюйте себе на мішень": росіяни обстрілюють Авдіївку, голова ОВА закликає евакуюватися

"Не перетворюйте себе на мішень": росіяни обстрілюють Авдіївку, голова ОВА закликає евакуюватися

Усю ніч проти понеділка, 23 травня, Авдіївка у Донецькій області перебувала під ворожим вогнем армії Російської Федерації.

Напередоні ввечері росіяни обстрілювали місто з артилерії. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків, а також дитсадок.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, зранку 23 травня російська авіація завдала авіаудару по старій частині міста. Наразі фахівці встановлюють слідки ворожого удару.

За словами очільника ОВА, за минулу добу окупанти країни-агресорки поранили щонайменше трьох поранених мирних мешканів.

"Росіяни ведуть війну на знищення: руйнують наші населені пункти по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана, б'ють по містах, розташованих у відносному тилу, як Бахмут і Соледар. Закликаю всіх: евакуюйтеся. Не перетворюйте себе на мішень для російської армії", - наголосив Кириленко.

Росіяни обстріляли Авдївку у Донецькій області. / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Росіяни обстріляли Авдївку у Донецькій області. / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Росіяни обстріляли Авдївку у Донецькій області. / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Як повідомлялося, російські загарбники щодня зазнають шалених втрат, але не полишають спроб вийти на адмінкордони Луганської області. У регіоні окупанти діють за трьома напрямками: Сєвєродонецьк, Попасна та Білогорівка, а також Гірська громада.

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