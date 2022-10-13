Не перша й не остання: військовий експерт пояснив, чому війни з РФ триватимуть і далі

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що війни Росії проти України ще повторюватимуться.

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

"Це не остання війна з Росією, я впевнений. Коли ми отримаємо перемогу? Це дуже складне питання. Робити прогнози – це взагалі невдячна справа. Але я можу сказати ось так: 2023 року ми будемо повертати тимчасово окупований півострів Крим. Це факт. Яка частина материкової України буде на той час звільнена, ми побачимо. Але Крим – це перспектива 2023 року. Те, що з Росією ми будемо завжди воювати – така наша доля. Ми бачимо тисячу років, як відбувалися відносини з цим сусідом, і не було жодного сторіччя спокійно, постійно щось відбувалося. Після того як закінчиться ця війна, Україна стане частиною Європейського Союзу та НАТО", – сказав Коваленко.

Експерт додав, що нова агресія РФ не повториться найближчим часом.

"Щодо загроз з боку Росії. Вона не настільки самогубець, щоб після війни, яку вона програла Україні, вона почала якісь акції військового характеру проти Північноатлантичного Альянсу. Та і взагалі, найближчим часом вона не буде здійснювати якісь дуже масштабні провокації, які можуть привести до нової війни. Але через 10, 20, 30 років ми не розуміємо, що буде зі світом. Що буде з Північноатлантичним альянсом через 40 років. Але ми розуміємо, що Росія буде присутня весь цей час" – зазначив він.

Коваленко вважає, що мінімізувати загрози Україна має постійно покращувати свої війська.

"Тому Україні треба робити ставку на свої Збройні Сили, їх покращення, щоб вони відповідали сучасним вимогам веденням війни, щоб завжди ми були попереду цього не зовсім адекватного сусіда. Це буде можливість значно зменшити вірогідність повторення повномасштабної війни. Вони повинні нас боятися", – підкреслив експерт.

Закінчення війни в Україні: прогнози

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що війна в Україні закінчиться тоді, коли ЗСУ перехоплять у росіян стратегічну ініціативу. Зараз уже початок таких дій. Потужний наступ ЗСУ свідчитиме про початок кінця війни в Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що закінчення війни в Україні прискорюють внутрішні конфлікти у Росії. Проте точну дату поки занадто рано прогнозувати.

Журнал The Times з посиланням на британську розвідку повідомив, що ЗСУ можуть вийти на кордони 23 лютого 2022 року вже до Різдва.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує, що війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.