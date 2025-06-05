Не перше влучання: мешканка будинку, в який поцілив "Шахед" у Харкові, розповіла про пережите

Обстріл Харкова 5 червня / © Ігор Терехов, мер Харкова

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Вночі 5 червня армія РФ вдарила по Слобідському району Харкова. Один із безпілотників влучив у 17-й поверх багатоповерхівки.

Про це пише “Суспільне Харків”.

У Харкові дрон поцілив у квартиру

Як стало відомо, "Шахед" влучив у квартиру до сусідів Анастасії Мелещенко. Її чоловік — рятувальник, він нині у відрядженні. У момент атаки "Шахедів" жінка перебувала вдома з донькою та собакою Пуфіком.

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"Ми з 14-річною донькою встигли вибігти в під'їзд. Чула звук "Шахеда" — вибух, дим, посипалася стеля. У дитини — гостра реакція на стрес, її прийшли підтримати друзі, а так — цілі. Після першого вибуху ми спали, потім — встигли вибігти в під'їзд, пролунав другий вибух — дрон потрапив в будинок", — розповідає Анастасія.

Жінка зауважила, що 4 червня у квартири закінчився ремонт після минулого влучання 31 серпня.

"Тільки вчора полагодили все, що було після минулого прильоту. І сьогодні знов", — сумно констатувала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є постраждалі. Було шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.

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«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „Шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі», — написав мер міста Ігор Терехов.

На цей час відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей.

«Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — наголосив Терехов.

Він додав, що служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога.

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