- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 986
- Час на прочитання
- 2 хв
Не перше влучання: мешканка будинку, в який поцілив "Шахед" у Харкові, розповіла про пережите
У квартирі жінки, будинок якої атакував “Шахед” у Харкові, щойно завершився ремонт після попередньої атаки.
Вночі 5 червня армія РФ вдарила по Слобідському району Харкова. Один із безпілотників влучив у 17-й поверх багатоповерхівки.
Про це пише “Суспільне Харків”.
У Харкові дрон поцілив у квартиру
Як стало відомо, "Шахед" влучив у квартиру до сусідів Анастасії Мелещенко. Її чоловік — рятувальник, він нині у відрядженні. У момент атаки "Шахедів" жінка перебувала вдома з донькою та собакою Пуфіком.
"Ми з 14-річною донькою встигли вибігти в під'їзд. Чула звук "Шахеда" — вибух, дим, посипалася стеля. У дитини — гостра реакція на стрес, її прийшли підтримати друзі, а так — цілі. Після першого вибуху ми спали, потім — встигли вибігти в під'їзд, пролунав другий вибух — дрон потрапив в будинок", — розповідає Анастасія.
Жінка зауважила, що 4 червня у квартири закінчився ремонт після минулого влучання 31 серпня.
"Тільки вчора полагодили все, що було після минулого прильоту. І сьогодні знов", — сумно констатувала вона.
Нагадаємо, у ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є постраждалі. Було шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.
«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „Шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі», — написав мер міста Ігор Терехов.
На цей час відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей.
«Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — наголосив Терехов.
Він додав, що служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога.